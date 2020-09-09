الاردن يعيد الخدمة العسكرية الالزامية للذكور بين 25 و29 عاما

ووقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الاردنية الأربعاء مذكرة تفاهم تشكل إطارا ل"خدمة العلم" بحلة جديدة بحيث حددت مدتها ب12 شهرا تتضمن 3 أشهر تدريب عسكري بحت و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

وبث التلفزيون الرسمي الاردني مراسم التوقيع التي رعاها رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي قال "ندشن اليوم معا، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأضاف أن "شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وسيلزم كل اردني في الفئة العمرية بين 25 الى 29 عاما ب"خدمة العلم" اذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب اسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولار) اثناء فترة الخدمة الالزامية.

وقال وزير العمل نضال بطاينة خلال مؤتمر صحافي عقب التوقيع إنه "سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الاولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 الفا العام المقبل".

وأضاف أن الحكومة والقوات المسلحة ستسعيان الى "زيادة الطاقة الاستيعابية بالتدرج".

وكان الاردن أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991، قبل نحو ثلاث سنوات من توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة ارتفعت نسبة البطالة في الاردن الى 23 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة ب19 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي.

ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار وتخطى 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، فاقمتها جائحة كوفيد-19.