دراسة: قرابة 60 مليون نسمة تشردوا بالحرب الأمريكية على الإرهاب

بحسب نيويورك تايمز فإن ما لا يقل عن 37 مليون شخص كنتيجة مباشرة للحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001 ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون. ويقول المؤلفون إن الرقم تقدير متحفظ - قد يتراوح العدد الحقيقي من 48 مليون إلى 59 مليون.

ونشرت النتائج يوم الثلاثاء ، قبل أسابيع من دخول الولايات المتحدة عامها العشرين في الحرب على الإرهاب ، والتي بدأت مع غزو أفغانستان في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2001 ؛ ومع ذلك ، يقول التقرير إنها المرة الأولى التي يتم فيها حساب عدد الأشخاص النازحين بسبب التدخل العسكري الأمريكي خلال هذه الفترة. تأتي هذه النتائج في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعارض بشكل متزايد الترحيب باللاجئين ، حيث تعزز المخاوف ضد المهاجرين من تفضيل سياسات الحدود المغلقة.

يورد التقرير عدد الأشخاص ، ومعظمهم من المدنيين ، النازحين من ومن أفغانستان ، والعراق ، وباكستان ، واليمن ، والصومال ، والفلبين ، وليبيا ، وسوريا ، حيث كان القتال هو الأهم ، . لا يشمل الحساب ملايين الأشخاص الآخرين الذين نزحوا في بلدان ذات عمليات مكافحة إرهاب أمريكية أصغر ، وفقًا للتقرير ، بما في ذلك تلك الموجودة في بوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر.

قال ديفيد فاين ، أستاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية والمؤلف الرئيسي للتقرير الجديد ، لصحيفة نيويورك تايمز إن النتائج تظهر أن "تورط الولايات المتحدة في هذه البلدان كان كارثيًا بشكل مروع ، وأضرارًا مروعة بطرق لا أعتقد أن معظم الناس في الولايات المتحدة قد فكروا بها بما فيهم أنا ، من نواح كثيرة ".

وطالب مات دوس ، مستشار السياسة الخارجية للسناتور بيرني ساندرز في تغريدة رداً على النتائج الأخيرة لمشروع تكاليف الحرب قائلا:"حجم الكارثة التي ألحقتها الولايات المتحدة بالعالم - من خلال ثلاث حروب قادها رؤوساء أمريكا ضد الإرهاب - مذهل، نحن بحاجة إلى تقييم ذلك جيدا فلا يمكننا المضي قدمًا بهذه البساطة وعدم الاكتراث."