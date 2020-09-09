لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 06:30 ص

حجم الخط

- Aa +

مصر: لاصحة لقيام مظاهرات في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عدم صحة شائعات عن حدوث مظاهرات في مصر

مصر: لاصحة لقيام مظاهرات في الجيزة
مصر: لاصحة لقيام مظاهرات في الجيزة

ونشر حساب وزارة الداخلية المصري نفيا لذلك بالقول في بيان :"نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة  إحتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة .

وكان بلاغ ورد إلى ضباط مباحث قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين الشاب المتوفى، ويدعى إسلام، بصحبة شقيقه مع طرف آخر، وحُرر محضر بالواقعة.

وأوضح مصدر أمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها بقية الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب.

وذكر المصدر أنه تم ضبط المتشاجرين بعد إصابة أحدهم بإعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحداً بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

اقرأ التالي

القضاء البريطاني يستأنف النظر في طلب تسليم مؤسس ويكيليكس لواشنطن

وزير الخارجية الروسي يصل إلى دمشق في أول زيارة منذ سنوات

100 ألف دولار لمساندة العاملات الأجنبيات المتضررات من انفجار مرفأ بيروت