مصر: لاصحة لقيام مظاهرات في الجيزة

ونشر حساب وزارة الداخلية المصري نفيا لذلك بالقول في بيان :"نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة إحتجاجاً على وفاة شاب إثر تعرضه للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة .

#وزارة_الداخلية: (أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.. وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة ) pic.twitter.com/gdFKryCcfV— وزارة الداخلية (@moiegy) September 8, 2020

وكان بلاغ ورد إلى ضباط مباحث قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين الشاب المتوفى، ويدعى إسلام، بصحبة شقيقه مع طرف آخر، وحُرر محضر بالواقعة.

وأوضح مصدر أمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها بقية الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب.

وذكر المصدر أنه تم ضبط المتشاجرين بعد إصابة أحدهم بإعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحداً بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة