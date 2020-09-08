أنباء عن تمنع الرئيس اللبناني عن توقيع مرسوم إقالة مدير عام الجمارك المتهم بكارثة مرفأ بيروت

حجم الخط
حجم الخط
فيما وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته، نقلت تقارير صحفية أن الرئيس اللبناني يتمنع عن توقيع المرسوم
وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، غير أن المرسوم لا يزال بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أن الرئيس لن يوقع على المرسوم.
ونقل موقع تلفزيون الجديد أن القصر الجمهوري لم يعط جوابا حاسما حول توقيع رئيس الجمهورية وما اذا وصل المرسوم الى بعبدا، علما أنه أحيل من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري.