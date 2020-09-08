أنباء عن تمنع الرئيس اللبناني عن توقيع مرسوم إقالة مدير عام الجمارك المتهم بكارثة مرفأ بيروت

وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، غير أن المرسوم لا يزال بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أن الرئيس لن يوقع على المرسوم.

ونقل موقع تلفزيون الجديد أن القصر الجمهوري لم يعط جوابا حاسما حول توقيع رئيس الجمهورية وما اذا وصل المرسوم الى بعبدا، علما أنه أحيل من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري.

وفي السياق، قام وكيل ضاهر المحامي جورج خوري بتقديم طلب الى المحقق العدلي فادي صوان باحالته الى سجن الجمارك أسوة بالمديريات الباقية التي طلبت توقيف ضباطها في السجون لديها علما أن الجمارك ليست لديها سجن.