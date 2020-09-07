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الأثنين 7 سبتمبر 2020 09:15 م

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اتصال بين بوتين والملك سلمان تمحور على لقاح كوفيد-19 والنفط

أ ف ب- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية الاثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تمحورت على انتاج مشترك للقاح روسي لمكافحة وباء كوفيد-19 فضلا عن النفط.وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية التي اتت بمبادرة سعودية، ركزت "على الجهود المشتركة الهادفة إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية".

اتصال بين بوتين والملك سلمان تمحور على لقاح كوفيد-19 والنفط


وشدد البيان على وجود "اهتمام خاص أولي باحتمال انتاج مشترك للقاح تطوره روسيا".

وأعلنت روسيا مطلع آب/اغسطس أنها طورت "اول" لقاح ضد كوفيد-19 وقد تقدمت 20 دولة اجنبية بطلبيات مسبقة تزيد على "مليار جرعة" على ما قال الصندوق السيادي الروسي المعني بتمويله.

وذكر الصندوق خصوصا المملكة العربية السعودية التي تترأس هذه السنة مجموعة العشرين، من بين الدول التي عبرت عن "اهتمامها" بهذا اللقاح.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين والملك سلمان أعربا كذلك عن "ارتياحهما" لتطبيق الاتفاقات بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "ما سمح باستقرار أسواق الطاقة العالمية".

واتفق البلدان وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط على "مواصلة التعاون الوثيق" في هذا المجال، على ما أكد الكرملين.

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