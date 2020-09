اكتشاف مكتبة رقمية ضخمة لـ داعش لاتزال توزع عبر الإنترنت

كشف معهد الحوار الإستراتيجي في بريطانيا، أن مكتبة رقمية ضخمة لا تزال توزع عبر الإنترنت بطرق نشطة للتحريض على شن هجمات حول العالم. ولفت المعهد أن اكتشف أكبر مكتبة رقمية ضخمة تعود للتنظيم الإرهابي: «داعش»، وتوزع ما تحويه من وثائق وأشرطة وصور تابعة للتنظيم من خلال الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وتولد روابط فورية عبر تلغرام. وتضم المكتبة أكثر من تسعين ألف مادة يطلّع عليها نحو 10 آلاف زائر شهرياً.

وكان حجمها هائلا وتتألف من 4 آلاف مجلد حجمها تيرابايت ونصف مع محتوى متعدد اللغات من العربية والإنكليزية والألمانية والروسية والتركية والبشتو وبنغالية.

وتعتمد المكتبة على توزيع لامركزية من خلال برنامج نكست كلاود Nextcloud، وأدوات أخرى.

تقدم المواد شروحا لكيفية التخطيط للعمليات الإرهابية المختلفة التي حصلت في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية فضلا عن شرح لكيفية اختطاف طائرة وأعمال ارهابية أخرى.

Now on BBC Click: How ISD deputy director Moustafa Ayad discovered one of the largest collections of material belonging to the so-called Islamic State group ever found on the internet.https://t.co/KP2ygdst3A— Institute for Strategic Dialogue (@ISDglobal) September 5, 2020