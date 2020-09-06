ترامب ضد بايدن: من قد يكون أفضل لمنطقة الخليج؟

بيرند دبسمان، اريبيان بزنس: ستكون التحولات في السياسات الأمريكية تجاه إيران ومبيعات الأسلحة إلى الخليج من بين المخاوف الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إذا أصبح جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة ، وفقًا للمحللين.

ولا يقتصر الأمر أن الأمريكيين يواجهون خيار صعبا له تبعات كبيرة وكذلك الحال في الشرق الأوسط فاليوم كالأمس هناك مرشحين سيترتب على انتخاب أي منهما تبعات كبيرة و ستكون التحولات في السياسات الأمريكية تجاه إيران ومبيعات الأسلحة إلى الخليج من بين المخاوف الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إذا أصبح جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة ، وفقًا للمحللين.

منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017 ، اعتبر المراقبون السياسيون في الولايات المتحدة علاقة الرئيس ترامب بدول الخليج - لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - قوية على نطاق واسع.

من ناحية أخرى ، اتسمت العلاقات الخليجية لإدارة أوباما - التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس - بالتوتر ، لا سيما في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تم فيه رفع العقوبات مقابل إعادة تصميم إيران وخفضها من الأسلحة النووية.



انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة - التي وصفتها السعودية بـ "المعيبة" - في عام 2018 ، وهي خطوة رحبت بها حكومات الإمارات والسعودية والبحرين.

مع اقتراب الولايات المتحدة سريعًا من انتخابات نوفمبر ، قال محللون في واشنطن العاصمة إن دول الخليج العربي من المرجح أن تدرس بعناية تعليقات بايدن بشأن إيران في المستقبل. وكان بايدن قال في وقت سابق إنه سيعود للانضمام إلى الاتفاق بشرط عودة إيران إلى الامتثال لشروطه.

وقال آرون كاتلر ، عضو جماعة الضغط الجمهوري في واشنطن والمحامي في شركة المحاماة الدولية هوجان لويل ، لمجلة أريبيان بزنس إنه هناك ما يبرر القلق لدى دول الخليج، فليس من الواضح ما إذا كان بايدن سيتبع نفس المسار الذي اتبعه أوباما مع إيران.

وأضاف: "من الواضح أن بايدن كان جزءًا من تلك الإدارة وكان شخصًا ذهب إليه الرئيس أوباما في شؤون السياسة الخارجية ، للحصول على المشورة". "لقد كان بالتأكيد على علم بهذه الأمور. يجب أن يشعر الناس في الخليج بالقلق من ضرورة إعادة تنشيط بعض هذه السياسات ".

وتعلق إيلانا ديلوزير ، الباحثة المتخصصة في شؤون الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومقره العاصمة ، إنه بينما ستنظر دول الخليج بعناية في سياسات بايدن المحتملة تجاه إيران ، وسيكون التركيز بشكل أوسع على التزام أي منهما بأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت ديلوزير أنها تعتقد أن دول الخليج ستسعى إلى سياسة يعول عليها ويمكن التنبؤ بها فيما يخصل أمن دول الخليج ودور أمريكا في ضمان ذلك. وقالت إن هذا الاعتقاد قد اهتز على مر السنين بسبب صفقة إدارة أوباما مع إيران - التي استُبعدت منها دول الخليج إلى حد كبير ، كذلك مع عدم وجود رد أكثر قوة من ترامب في أعقاب الهجمات على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية،التي وقعت في سبتمبر 2019.

وتلفت ديلوزير بالقول إنه:" إذا تم تحديد كيفية تعامل الولايات المتحدة مع أمن الخليج بوضوح ، فإن دول الخليج ستشعر براحة أكبر. لكن ذلك لم يكن واضحًا تمامًا حتى الآن. لا أعرف أنهم سيحصلون على إجابة أكثر وضوحًا في إدارة ترامب الثانية ، أو إدارة بايدن. هناك قضايا أساسية بغض النظر عما إذا كانت الادارة ديمقراطية أو جمهورية ".

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يتوقع آرون كاتلر ، عضو جماعة الضغط الجمهوري في واشنطن والمحامي في شركة المحاماة الدولية هوجان لويل ، في حديثه لـ أريبيان بزنس أن يكون هناك قلق من دول الخليج ، فليس من الواضح ما إذا كان بايدن سيتبع نفس المسار الذي اتبعه أوباما مع إيران.



وأضاف: "من الواضح أن بايدن كان جزءًا من تلك الإدارة وكان شخصًا ذهب إليه الرئيس أوباما في شؤون السياسة الخارجية ، للحصول على المشورة". "لقد كان بالتأكيد على علم بهذه الأمور. يجب أن يشعر الناس في الخليج بالقلق من ضرورة إعادة تنشيط بعض هذه السياسات ".







بغض النظر عمن سيجلس في البيت الأبيض بعد الانتخابات ، يتفق المحللون إلى حد كبير على أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمنطقة ستستمر بلا توقف وبأقل قدر من الاضطراب.

ومع ذلك ، أشار آرون كاتلر إلى أن أي تغيير في قوانين الضرائب يفرضه التحول إلى مجلس شيوخ يسيطر عليه الديمقراطيون يمكن أن يؤثر على الشركات الأمريكية العاملة في الخارج ، بما في ذلك الخليج.

وقال: "في هذا السيناريو ، يمكنك أن ترى رفع معدل ضريبة الشركات من قبل الديمقراطيين ، وستكون بيئة أكثر صرامة بالنسبة للشركات الأمريكية". "سيتعين عليهم اتخاذ قرارات أكثر صرامة بشأن تشغيل الوحدات في الخارج."



من جانبها ، قالت سارة الزيني إن العلاقات التجارية المتزايدة - لا سيما في قطاع التكنولوجيا - لديها القدرة على "تجاوز السياسة والإدارات" في وقت تعمل فيه دول الخليج على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية.

وقالت: "هناك مجال كبير للأعمال على جميع المستويات في مجال التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

"مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، وبما أن منطقة الخليج العربي تلوح في الأفق في اعتماد متبادل يلوح في الأفق لصادرات النفط للواردات في المنتجات والخدمات ، سيكون من الحكمة لرجال الأعمال والحكومات على حد سواء البدء بالقيام بمزيد من التجارة مع الولايات المتحدة في هذا الفضاء "، أضاف الزيني. "سيكون هذا مكسبًا ماليًا للجانبين ويزيد من تعزيز العلاقات الثنائية."



وبدأت الجمعة عمليات التصويت في الانتخابات الأمريكية عبر البريد أي قبل شهرين من يوم الانتخابات في 3 نوفمبر.

وبدأت التصويت في كارولينا الشمالية رسميا بإرسال نماذج أوراق التصويت للناخين الذين تقدموا بطلب الحصول عليها.

ويتقدم الأمريكيون الرغبون بالتصويت بالبريد بطلب على موقع خاص للتصويت بالبريد:

votebymail.ncsbe.gov، فيما لم تبدأ عملية قبول الطلبات من الامريكيين في الخارج حتى يوم الأربعاء.

وبالبدء بهذه العملية يوم الجمعة تنطلق الانتخابات الأميركية رسميا مع بدء عمليات الاقتراع بالبريد في ولاية كارولاينا الشمالية للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في حملة تتزايد عدوانية يوما بعد يوم.

وتؤدي المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع وتيرة الاقتراع بالبريد، فيما يسعى ملايين الناخبين لتجنب مراكز التصويت.

وستبدأ كارولاينا الشمالية في إرسال أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع بريدية، لتلبية الطلب الكبير على ذلك. وستتبعها في الأسابيع المقبلة ولايات أخرى مهمة مثل ويسكونسن، التي زارها كل من المرشحين مؤخرا.



واحتدمت الحملة الانتخابية الخميس مع تقرير في مجلة ذي اتلانتيك ذكر، نقلا عن أربعة مصادر لم تسمها وقالوا إنهم على اطلاع مباشر بالمحادثات، أن ترامب أشار إلى جنود المارينز الأميركيين الذي سقطوا في الحرب العالمية الأولى ومدفونين في مقبرة في فرنسا على أنهم "فاشلون" و"حمقى" لأنهم قتلوا في المعارك.