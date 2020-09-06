والد جندي ولد في الإمارات يتهم ترامب بالأنانية

بيرند دبسمان جي آر- اريبيان بزنس: كشفت صحيفة ذي أتلانتيك الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن ترامب ألغى رحلة إلى مقبرة "إيز مارن" الأمريكية- بسبب مخاوف من أن شعره قد يتشوه بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لمجلة "ذي أتلانتيك"، ألغى ترامب زيارة لمقبرة أمريكية قرب مدينة باريس في 2018 لأنه قال إنها "مليئة بالفاشلين" ونقل عن ترامب أ،ه أخبر كبار الموظفين أن المقبرة كانت "مليئة بالفاشلين" وأن الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم كانوا "عالة".

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ومن بين الذين أدانوا هذه التصريحات الباكستاني الأمريكي خضر خان ، الذي قتل نجله النقيب بالجيش همايان صائب معظم خان في هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بعقوبة العراقية عام 2004. وانتقل خان الأبن الذي ولد في دبي في سبتمبر 1976 ، إلى الولايات المتحدة مع والديه والتحق بالجيش بعد تخرجه من جامعة فيرجينيا عام 2000. وبينما كان همايان يخدم بقاعدة بعقوبة شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، لقى همايون مصرعه عند اندفاع سيارة أجرة ملغومة تجاهه.

في مكالمة استضافتها حملة جو بايدن في نهاية الأسبوع ، قال خضر خان إن تعليق ترامب دليل على أن مسيرة دونالد ترامب كانت مثال للأنانية.

وقال: "عندما يصف دونالد ترامب أي شخص يضع حياته في خدمة الآخرين بأنه" فاشل"، فإننا نفهم روح ترامب". "من خلال حساباته ، فإن التضحية بالنفس لا معنى لها ، والحب لا معنى له. وفقًا لترامب ، الرابحون في الحياة هم أولئك الذين يضعون أنفسهم قبل الجميع ، والخاسرون هم من لا يفعلون ذلك ".

منذ عام 2015 ، أصبحت عائلة خان تنشط بشكل متزايد في السياسة. كان من بين المتحدثين في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016 ، وظهر للإدلاء بأصوات مندوب فرجينيا في مؤتمر عام 2020. كما كان من أشد المنتقدين لسياسات إدارة ترامب المختلفة ، لا سيما الحظر المقترح على المسافرين من عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.



كانت ظروف وفاة همايون أيضًا موضوع فيديو عام 2016 من حملة هيلاري كلينتون ، حيث أشادت المرشحة الرئاسية آنذاك بتضحيته.

وأوضحت كلينتون: "ذات يوم بينما كانت وحدته المشاة تحرس البوابات ، ظهرت مركبة مشبوهة. طلب ​​الكابتن خان من قواته العودة ، لكنه تقدم إلى الأمام. واتخذ 10 خطوات باتجاه السيارة قبل أن تنفجر". قتل النقيب خان ، لكنه أنقذ وحدته بفعله الشجاع.

تم تكريم خان بعد وفاته بنجمة برونزية لبسالة ساحة المعركة ووسام القلب الأرجواني ، والتي تُمنح للجنود الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في القتال.

يذكر أن همايون خان وُلد عام 1976 بالإمارات العربية المتحدة، وانتقل للعيش بالولايات المتحدة عندما قامت أسرته الباكستانية بالهجرة آنذاك عام 1978، مستقرين في ولاية ميريلاند.

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وقد أمر النقيب الأميركي جنوده بالتراجع، وتقدم هو بنفسه نحو السيارة لمحاولة إبطال مفعولة القنبلة قبل انفجارها، إلا أن السائق قام بتفجير السيارة قبل وصوله إليه.

وقد ساعد هذا العمل على إنقاذ زملاء خان بالقاعدة العسكرية، حيث كان يتناول مئات الجنود إفطارهم عند حدوث التفجير.

وقد حصل همايون على "القلب الأرجواني" و "النجمة البرونزية"، وهما من أعلى أوسمة التكريم في الجيش الأميركي.

وقامت قناة MSNBC الأميركية بإجراء حوار مع والدي همايون، خضر وغزالة خان، للتحدث عن حياة ابنهما وخدمته بالجيش الأميركي: