غدا آخر مهلة للحصول على منحة 8013 درهم من فيسبوك للشركات الصغيرة في الإمارات

وحددت الشركة الخامس من سبتمبر، أي غدا، آخر يوم للتقدم للحصول على المنحة ضمن جهودها لدعم الشركات الصغيرة على انجاز تعافيهم الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.



تقدم الشركة المنحة على شكل مساعدات مالية وأرصدة إعلانات على منصة "فيس بوك" وذلك في إطار التزام أعلنت عنه في شهر مارس الماضي بإطلاق برنامج منح ومساعدات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش ويعمل موظفيهم، وذلك لمنحهم الدعم اللازم في هذه الفترة التي تتسم بعدم اليقين ومساعدتهم على تخطي هذه الأوقات العصيبة.

وتظهر عادة اقتراحات التمويل ضمن زاوية التبليغات (كما يظهر أعلى الصورة)

تتضمن خطوات التقدم للمنحة تحميل نسخة عن ترخيص الدائرة الاقتصادية أو المنطقة الحرة ، وآخر كشف حساب مالي للشركة التي لديها صفحة فيسبوك.

وبعدها يتم تحويل الطلب إلى صفحة شريكة التمويل

https://atlantic.apply-aims-grants.com/AUUID/C5971A423

ولدى الخوض في الخطوات تبين لمحرر أريبيان بزنس أن التمويل سيقدم :" 8013 درهمًا إماراتيًا في شكل منح نقدية و 4808 درهم إماراتي في شكل اعتمادات إعلانية للمساعدة خلال هذا الوقت الصعب.

مع شروط هي أن تكون الشركة تحارية تحقق أرباح ولديها ما بين موظفين و 50 موظفًا، ومضى على تأسيسها أكثر من عام، وأنت تكون تواجه تحديات من كورونا.