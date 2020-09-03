نيويورك: اندلاع احتجاجات بعد ظهور لقطات خنق الشرطة الأمريكية لرجل أسمر

نشرت عائلة رجل أمريكي أول أمس لقطات تعرض ابنها يوم 23 مارس الماضي لعملية خنق من قبل دورية شرطة.

توفي دانييل برود عقب اعتباره ميتًا دماغياً بعد الحادث ثم توفى رسميا بعد سبعة أيام أي يوم 30 مارس عندما نزعت عنه أجهزة الإنعاش.

واعتبر تقرير الطب الشرعي إن وفاته كانت جريمة قتل بعد مضاعفات ناجمة عن الاختناق من التقييد الجسدي. وقع الحادث في 23 مارس - قبل أسابيع من وفاة جورج فلويد ، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد - لكن وفاة برود لم تحظ باهتمام الجمهور ومع ذلك ، تغير ذلك يوم الأربعاء عندما عقدت عائلته مؤتمرا صحفيا للكشف عن لقطات مقلقة لكاميرا جسم الشرطة للحظات برود الأخيرة .

وتجمع المتظاهرون يوم الأربعاء خارج مبنى حكومي في روتشستر لأنه يضم مقر للشرطة وظل المتظاهرون مع حلول الليل يطالبون بتوجيه الاتهام إلى الضباط المتورطين بالقتل. واعتقل ثلاثة نشطاء داخل مبنى الأمن العام ظهر الأربعاء وبحسب ما ورد نُقل شخص إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي أصيب بها أثناء الاعتقال. و قالت شرطة روتشستر إن تسعة أشخاص اعتقلوا معظمهم بتهمة التعدي الجنائي أو مقاومة الاعتقال ، وواحد للتحريض على أعمال شغب.