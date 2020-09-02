5 عوامل تحدد نجاح الزواج بحسب دراسة بالذكاء الصنعي

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي فحوى دراسة لأكثر من 11 ألف من الأزواج وتبين أن الشخص لا يهم في العلاقة بل ما يتم بناءه معا بين الزوجين هو الأهم.

وأظهرت الدراسة أن أهم عوامل نجاح العلاقة برتبط بالعلاقة ذاتها مهما يكن الأشخاص فيها، ويلعب مدى الالتزام بالعلاقة والتقدير الزوجين لبعضهما من بين أهم خمس عوامل تؤثر في نجاح الزواج أو العلاقة.

وتأتي خمسة سمات رئيسة في العلاقة والتي تؤثر على مستوى الرضى عنها، وهي

1- شعور الشخص بمدى التزام الشريك بالعلاقة

2- مشاعر التقدير بوجود الشريك

3- الرضى الجنسي

4 - مدى شعور الشريك بالسعادة من وجوده في العلاقة

5 -الخلاف.

ولا يهم البحث يمينا أو شمالا في الأمر فالجواب بين يديك ولدى الذكاء الاصطناعي بحسب التقرير، فمع استمرار تسبب الجائحة كوفيد 19 برواج التعارف و المواعدة عبر الإنترنت بدأت أدوات بالذكاء الاصطناعي تظهر لتقديم بعض الخدمات.

ووجد باحثون في جامعة كندي بعد استخدام أداة للذكاء الاصطناعي أو تعليم الآلة أن مواصفات العلاقة قد تكون مؤشرًا أكبر بكثير على رضا الأزواج عن شخصياتهم - أو شخصيات شركائهم.

وتقول سمانثا جويل معدة الدراسة في مختبر في جامعة ويسترن بكندا:" العلاقة التي نبنيها والديناميكية التي تترسخ مع شخص ما -وطبيعة القواعد المشتركة وتبادل والنكات، والتجارب المشتركة - هي أهم بكثير من الأفراد بحد ذاتهم، فلايهم الشخص الذي نختاره بقدر أهمية طبيعة العلاقة."

وتدرج الدارسة خمسة عوامل متغيرة تؤثر على الرضى في العلاقة وهي:

القناعة بالحياة

السلبية والشعور بالانزعاج والقلق

الاكتئاب أو الشعور باليأس

القلق حول العلاقات ومصيرها

تجنب الارتباط والخوف من الارتباط القوي.

ويضيف التقرير تحت عنوان الحب في زمن كورونا بأن سوق المواعدة عبر الإنترنت شهد نموا مستداما مع توقع إقبال أكثر من 276 مليون شخص إلى استخدام تطبيقات الجوال في بحثهم عن الحب بحلول العام 2014 بعوائد تصل لمليارين ونصف المليار دولار.