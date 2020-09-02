نشر صورة مالك السفينة التي تسببت شحنتها بانفجار مرفأ بيروت

ونقلت صحيفة ديلي ميل أن أحد مراسليها تعقب مكان وجود مالك السفينة وهو روسي الأصل ويعيش مع زوجته وثلاثة أولاد في قبرص.

وكان أيغور غريشوشكين يمتلك سفينة الشحن التي كانت تحمل 2750 طناً من نترات الأمونيوم القاتلة التي انفجرت ودمرت أجزاء من مدينة بيروت الشهر الماضي. وتقول الصحيفة إن الغموض يلف رجل الأعمال الروسي المنعزل البالغ من العمر 43 عامًا والذي يعيش في قبرص مع زوجته إيرينا ويصر على رفض الحديث عن الانفجار المدمر الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن إصابة ستة آلاف شخص وتشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار بقيمة 15 مليار دولار ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء لبنان.

لكن عائلة إيغور في روسيا تقول إن البعض أراد تحويله إلى "كبش فداء" للمأساة وتعقب مراسل صحيفة ديلي ميل على ايغور ووجده في موقف للسيارات في ليماسول في قبرص ، حيث كان بحاول بيع سيارته فولفو تحت اسم مستعار ـ ولدى

مواجهته بسؤال عن الانفجار رفض التعليق ثم سارع لركوب سيارته وانطلق منها.

وكانت صحيفة الاخبار قد ذكرت أن الطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني إلى السلطات القبرصية بالطرق الديبلوماسية لطلب الاستماع إلى مالك السفينة كشاهد، لم يسلك طريقه نحو نهاية إيجابية، إذ علمت «الأخبار» أنّ السلطات القبرصية لم تُجِب بعد على المراسلة. واستغربت مصادر معنية بالتحقيق مماطلة الدولة القبرصية، رغم انها أبدت سابقاً استعدادها للتعاون.