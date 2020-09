هل تشوه شركات العلاقات العامة والتسويق اللغة العربية؟

لحسن الخط أو لسوء الحظ، لا أعلم تماما، كان التهديد مجرد مزحة ودعوة للتعقل وتخفيف الحماس، لكن الحماس للانتماء والهوية لا يخبو بل يتقد أكثر مع مشاهدة ما يجري للغة العربية والظاهرة المستفزة حاليا وهي إقحام الحروف الإنكليزية على عناوين عربية.

لعل من يقف وراء هذه الظاهرة أشخاص أجانب أو خريجي جامعات أجنبية أو من يحاول ارضاء الاجانب أو اتفق الاثنان على حرصهما الزائد على إبراز العلامة التجارية بحروفها الإنكليزية لكسب رضا عيون رؤوساهم الأجانب، ولا يهمهم أبدا هيئة العنوان الهجين بحروف لغتين.

يا ويحهم.



أصبحت بعض العناوين العربية في فضاء الانترنت مشوهة وكأن الأمر أصبح اعتياديا، وكل ذلك بفضل المحتوى التسويقي الذي تضخه مئات من شركات العلاقات العامة التي يطيب لها جمع أسماء الشركات والمنتجات بحروف إنكليزية مع العناوين والنصوص العربية.

ويتمنى هؤلاء لو تسقط اللغة العربية وحروف ونتخلى عنها رغم أن العربيّة «هي اللغة الوطنيّة الرسميّة» بحسب القانون والدستور في كل دولة عربية .

ويلفت خبير تسويق وعلاقات عامة، وهو من أصول عربية، ويعمل في شركة عالمية إلى أن ذلك يسيء للغة وينم عن عدم احترام اللغة العربية.

I hate it when official media mix languages, especially with Arabic. It disrespects the language.— Alex Malouf SCMP Chart.PR (@alex_malouf) September 2, 2020