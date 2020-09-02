إقالة قائد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بسبب عشرات من جرائم القتل والاغتصاب فيها

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء قرار عزل قائد قاعدة فورت هود العسكرية من منصبه ومنعه من تولي منصب مماثل في قاعدة أخرى أو نقله إلى قواعد أخرى بعد عشرات من حوادث القتل والاغتصاب التي شهدها العام الجاري في القاعدة بحسب شبكة ان بي سي.

وسيبقى الميجور جنرال سكوت إيفلاندت قائد القاعدة السابق فيها ليكون نائبا للقائد العام الجديد الميجور جنرال جون ريتشاردسون لتولي القيادة في فورت هود يوم الأربعاء.

يأتي هذا القرار عقب ارتفاع حاد في جرائم القتل والاختفاء و العثور جثث جنود ميتين اختفوا في ظروف غامضة.

وشهدت القاعدة العسكرية فورت هود هذا العام العديد من حوادث الاغتصاب و14 جريمة قتل فيها أو قربها، ففي الأسبوع الماضي عثر على ايلدر فرنانديز ، 23 عامًا ، معلقًا في شجرة في تمبل قرب القاعدة و قال محامي عائلته إن الضحية تعرض “للإهانة” بعد الإبلاغ عن اعتداء جنسي، ويتم التحقيق في وفاته.

'My heart breaks' -- Brockton, MA holding vigil for Fort Hood soldier, city native Elder Fernandes https://t.co/FFQVkUiipY pic.twitter.com/jvWMVteSC4— American Military News (@AmerMilNews) August 28, 2020

كما عثر على جثة الجندي فرانسيسكو جيلبرتوا مقتولا في مسبح، وسبق هذه الجريمة العثور على فانيسا غويلن ، 20 عامًا ، بعدما فُقدت في أبريل هذا العام واكتشفت جثتها في يوليو الماضي وأحدثت جريمة قتلها صدمة بين الأمريكيين وتصدر وسم على تويتر باسمها طوال شهر يوليو #IamVanessaGuillen بعد انضم إليه ضحايا سابقين عبروا عن غضبهم من التساهل مع جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

Fort Hood IDs soldier found dead at local lake Sunday https://t.co/cGgHx4oiK3 pic.twitter.com/teqrYdHxut— American Military News (@AmerMilNews) August 6, 2020

وسيتم فتح تحقيقات جديدة إلى جانب التحقيقات الجارية في العديدة من جرائم القتل والاغتصاب الأخرى في قاعدة فورت هود ، بما في ذلك التحقيق الذي وجهه وزير الجيش ريان مكارثيريان مكارثي.



وتشهد القاعدة فورت هود أعلى معدلات قتل الجنود والاعتداءات الجنسية والاغتصاب بين قواعد الجيش الأمريكي.

وتمت صياغة مشروع قانون لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي في الجيش على الإبلاغ عن ادعاءاتهم بسهولة أكبر.

تعد قاعدة فورت هود في تكساس أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم ويقطنها قرابة 70 ألف شخص، من بينهم أكثر من 41 ألف جندي، مع موظفين مدنيين وعائلات الجنود.

افتتحت قاعدة فورت هود، رسميا في سبتمبر عام 1942، وتقع على مساحة 878 كم مربع، وهي تحمل اسم الجنرال جون بيل هود، الذي قاد كتيبة من تكساس خلال الحرب الأهلية الأميركية. وتدرب القاعدة آلاف الجنود وتمد الجيش الأميركي بقوات مقاتلة كانت حتة اليوم المصدر الأساسي للجنود في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام.