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الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:45 ص

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ولي العهد السعودي يلتقي جاريد كوشنر

واس - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

ولي العهد السعودي يلتقي جاريد كوشنر

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.


كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم. وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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