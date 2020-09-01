إطلاق نار في منطقة جنوبي بيروت

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه سجل اطلاق نار، بعد ظهر اليوم في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي لدوحة عرمون. وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش اللبناني الموجودة اساسا امام سنتر شبلي وسوبر ماركت رمال، لتهدئة الوضع وأخضعت السيارات المتوجهة الى المنطقة وصعودا باتجاه الدوحة للتفتيش بشكل دقيق.

وكانت اشتباكات الأسبوع الماضي في خلدة محركا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.

ونقلت معلومات تبادلها لبنانيون على تويتر أنه جرى اطلاق نار من قبل نور خلدة باتجاه مركز سنتر شبلي وفيلا علي شبلي الذي كان طرفا الاسبوع الماضي في شجار أدى إلى تبادل اطلاق النار، حيث عمد الجيش إلى الردّ على اطلاق النار كما انتشر الجيش على مداخل فرعية للطرق المؤدّية الى الشارع الرئيسي باتجاه منطقة نور خلدة.

وكانت اشتباكات بين العشائر العربية في خلدة أدت إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى الاسبوع الماضي. وجرى تشييع الشاب عمر غصن من عرب خلدة ، ثم توجيه الرصاص مجددا إلى “سنتر شبلي” والذي احترقت أجزاء كبيرة منه وطال الحريق تعاونية “الرمال” في الطابق الأرضي.

واشترطت العشائر العربية لسريان التهدئة عدم عودة علي شبلي إلى خلدة.