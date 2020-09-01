بلومبرغ: ديون دبي أقل من التقديرات السابقة

قامت حكومة دبي بدخول نادر لأسواق السندات العامة، وكشف خلال ذلك أن ديونها الآن أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون قبل أشهر فقط.

وأظهرت نشرة الاكتتاب التي رافقت طرح دبي المزمع للسندات والأوراق المالية الإسلامية يوم الاثنين أن الدين المباشر المستحق للحكومة بلغ 123.5 مليار درهم إماراتي (33.6 مليار دولار) اعتبارًا من 30 يونيو. وهذا يمثل حوالي 28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي ، وفقًا للوثيقة اطلعت عليه بلومبرغ.

وكان تقرير قد نشر في سبتمبر الماضي وقدرت فيه وكالة إس أند بي الدين المباشر للحكومة بحوالي 65 مليار دولار ، أي ما يعادل 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. فيما قدر بنك أوف أمريكا كورب في مايو إن الدين الحكومي في دبي وصل إلى ما يقدر بنحو 65.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ، من 47 في المائة في 2011 ، وحذر من أنه "من المرجح أن يرتفع أكثر".

وزعمت بلومبرغ أن ندرة الإحصاءات المنشورة أدت إلى صعوبة الوصول لقراءة دقيقة لحالة اقتصاد دبي وشؤونها المالية. على عكس الدول الخليجية الأخرى التي اختارت إصدار سندات الدين العام في السنوات الأخيرة ، وسعت دبي إلى زيادة رأس المال عن طريق الاكتتابات الخاصة والقروض الثنائية. وكانت آخر مرة باعت فيه الصكوك في 2014.