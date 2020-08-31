الافراج عن راكب كويتي بعد أن تسبب هاتف جوال بتكبيد بريطانيا 90 ألف جنيه استرليني بسبب مقاتلتين

كشفت صحيفة ديلي ميل أن سبب الانذار بتهديد ارهابي و الذي أدى لاعتقال كويتي تم الافراج عنه كان هاتف جوال نسيه أحدهم في حمام الطائرة.

وتم الافراج عن المسافرين الكويتي والإيطالي بعد اكتشاف ذلك.

ورافقت مقاتلتين بريطانييتين من نوع تايفون الطائرة قبيل هبوطها تحسبا من حادث ارهابي.

فيما قدرت الصحيفة أن كلفة تحليق طائرة تايفون تقارب 90 ألف جنيه استرليني بالساعة، ولدى تحليق الطائرتين لقرابة نصف ساعة لمواجهة التهديد المزعوم ستقترب كلفة الطلعة الجوية لحوالي 90 ألف جنيه استرليني بحسب زعم الصحيفة.

وقامت قوات الشرطة المسلحة قد حاصرت الطائرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 7.20 مساء يوم الأحد بعد ورود تقارير عن العثور على "أشياء مشبوهة" في دورات المياه. وأكدت شرطة إسيكس أنه تم احتجاز رجل كويتي يبلغ من العمر 34 عامًا ورجلًا إيطاليًا يبلغ من العمر 48 عامًا في مطار لندن.

وحاصرت قوات الشرطة الطائرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 7.20 مساء يوم الأحد

وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه تم اعتقال كويتي عمره 34 عاما مع رجل ايطالي 48 عاما لدى هبوط الطائرة.

وقالت شركة رايان إير، المالكة لطائرة لخطوط لاودا جت التي شهدت الحادثة إن طاقمها أبلغ عن تهديد أمني محتمل في وجود شيء مشبوه في حمامات الطائرة.

وذكرت صحيفة القبس نقلا عن سفارة دولة الكويت في لندن أن الراكب المشتبه به في لندن ليس كويتياً وإنما من فئه غير محددي الجنسية «البدون».

اعتقال كويتي وايطالي بتهم إرهاب بعد هبوط اضطراري لرحلة طيران قادمة من النمسا ألقت الشرطة القبض على رجلين من الكويت وإيطاليا للاشتباه في تورطهما في الإرهاب بعد أن سارعت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تايفون لاعتراض طائرة تابعة لشركة رايان إير وهي تهبط في ستانستيد من فيينا.



