الإمارات: تعافي انفاق المستهلكين بقفزة 63٪ في أغسطس

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن إنفاق المستهلك الإماراتي يتعافى للشهر الثالث على التوالي مع قفزة 63٪ في أغسطس.

وارتفع الإنفاق في الفنادق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 29 في المائة في أغسطس مقارنة بشهر مارس

وتعافت ثقة المستهلك في الإمارات ، على الرغم من استمرار انتشار جائحة كوفيد -19 ، بعد الكشف عن زيادة الإنفاق في الدولة للشهر الثالث على التوالي.

وفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ، قفز الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 63 بالمائة في أغسطس مقارنة بشهر مارس.

وأظهرت الإحصاءات أن أصحاب الفنادق كانوا من بين أكبر المستفيدين ، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 29٪ في أغسطس مقارنة بشهر مارس.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) 1136 منشأة بنهاية عام 2019.

تحسن الإنفاق في المطاعم بنسبة 75 في المائة في أغسطس ، بينما زاد الإنفاق بنسبة 78 في المائة في قطاع الملابس في الفترة المرجعية حيث بدأت مراكز التسوق والمنافذ في إعادة فتح جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك ، تراجع الإنفاق على المواد الغذائية والأدوية ، سواء عبر الإنترنت أو الشراء التقليدي ، بنسبة 32٪ مقارنة بشهر مارس.