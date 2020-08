شاب أمريكي جاء بمدفع رشاش وقتل متظاهرين في ولاية ويسكونسن

ويظهر فيديو التقط المشهد مطلق النار وهو يبتعد عن موقع الحادثة. ويوم 26 أغسطس/آب اعتقلت الشرطة الشاب كايل ريتنهاوس البالغ من العمر 17 عاما، والذي أعرب عن مؤازرته القوية لحركة "حياة الشرطيين مهمة" على حسابه في الفيس بوك، وفقا لفرانس برس.

ويحكي راين كارترايت شاهد عيان من مدينة كينوشا لفريق مراقبون ما حدث ليلتها.

تتواصل احتجاجات مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن الأمريكية منذ أن أظهر مقطع فيديو شرطيا أبيض يطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، عدة مرات في ظهره بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته بينما كان أطفاله الثلاثة بداخلها يوم 23 أغسطس/آب. وتستمر المظاهرات بالرغم من فرض حظر التجول في المدينة منذ 25 أغسطس/آب وتزايد وجود الشرطة في كينوشا.

ويحضر راين كارترايت الاحتجاجات منذ بدايتها، ويروي اللحظات السابقة لعملية إطلاق النار في ليلة 25 أغسطس/آب قائلا:

تدافعنا أماما ووراءً مع الشرطة. لقد دفعونا إلى الوراء أبعد من ذلك ، وفي منعطف شارع 63 وشيريدان هناك محل سيارات. اتخذت الشرطة إجراءات صارمة للغاية وبدأ الحشد بالتفرق. حينها بدأ الناس في تحطيم بعض النوافذ وقرر أحدهم فتح النار.

وانطلقت أول رصاصة بمحاذاة محل السيارات في شارع شيريدان وسط كينوشا. ونرى كايل ريتنهاوس في الفيديو وهو يبتعد عن المشهد قائلا : "لقد قتلت للتو شخصا ما".

(تحذير لقطات صادمة على تويتر)

(Warning, Graphic/Violent)

A crowd chases a suspected shooter down in Kenosha. He trips and falls, then turns with the gun and fires several times. Shots can be heard fired elsewhere as well, corroborating reports of multiple shooters tonight #Kenosha #KenoshaRiots pic.twitter.com/qqsYWmngFW— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 26, 2020