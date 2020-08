شاب أمريكي جاء بمدفع رشاش وقتل متظاهرين

ويظهر فيديو التقط المشهد مطلق النار وهو يبتعد عن موقع الحادثة. ويوم 26 أغسطس/آب اعتقلت الشرطة الشاب كايل ريتنهاوس البالغ من العمر 17 عاما، والذي أعرب عن مؤازرته القوية لحركة "حياة الشرطيين مهمة" على حسابه في الفيس بوك، وفقا لفرانس برس.

#Breaking #KenoshaProtests White male with a green shirt and assault rifle can be seen running from the scene saying: “I just killed somebody” pic.twitter.com/wDb3dh0RPP— Richard Kerr (@YaBoyKerr) August 26, 2020