شاب أمريكي جاء بمدفع رشاش وقتل متظاهرين

ويظهر فيديو التقط المشهد مطلق النار وهو يبتعد عن موقع الحادثة. ويوم 26 أغسطس/آب اعتقلت الشرطة الشاب كايل ريتنهاوس البالغ من العمر 17 عاما، والذي أعرب عن مؤازرته القوية لحركة "حياة الشرطيين مهمة" على حسابه في الفيس بوك، وفقا لفرانس برس.

#Breaking #KenoshaProtests White male with a green shirt and assault rifle can be seen running from the scene saying: “I just killed somebody” pic.twitter.com/wDb3dh0RPP— Richard Kerr (@YaBoyKerr) August 26, 2020

ويحكي راين كارترايت شاهد عيان من مدينة كينوشا لفريق مراقبون ما حدث ليلتها.

تتواصل احتجاجات مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن الأمريكية منذ أن أظهر مقطع فيديو شرطيا أبيض يطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، عدة مرات في ظهره بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته بينما كان أطفاله الثلاثة بداخلها يوم 23 أغسطس/آب. وتستمر المظاهرات بالرغم من فرض حظر التجول في المدينة منذ 25 أغسطس/آب وتزايد وجود الشرطة في كينوشا.

ويحضر راين كارترايت الاحتجاجات منذ بدايتها، ويروي اللحظات السابقة لعملية إطلاق النار في ليلة 25 أغسطس/آب قائلا:

تدافعنا أماما ووراءً مع الشرطة. لقد دفعونا إلى الوراء أبعد من ذلك ، وفي منعطف شارع 63 وشيريدان هناك محل سيارات. اتخذت الشرطة إجراءات صارمة للغاية وبدأ الحشد بالتفرق. حينها بدأ الناس في تحطيم بعض النوافذ وقرر أحدهم فتح النار.



وانطلقت أول رصاصة بمحاذاة محل السيارات في شارع شيريدان وسط كينوشا. ونرى كايل ريتنهاوس في الفيديو وهو يبتعد عن المشهد قائلا : "لقد قتلت للتو شخصا ما".