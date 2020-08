روسيا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية المواجهة التي كادت أو توقع اشتباك عسكري في سوريا

وكان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أعلن في بيان أن مركبة روسية صدمت مركبة أميركية مضادة للألغام "ممّا تسبّب في إصابة طاقم المركبة بجروح".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنها نبهت التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مسبقا إلى عبور قافلة لشرطتها العسكرية.

وذكر البيان أنه "رغم ذلك، وفي خرق للاتفاقيات القائمة سعى الجنود الأميركيون لمنع مرور الدورية الروسية" مضيفا أن الشرطة العسكرية الروسية اتخذت "تدابير لازمة" لإنهاء الحادثة ومواصلة مهمتها.

وقدم رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف "شروحا كاملة" في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، حسبما أعلنت موسكو.

و أظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو مارّة والعسكريون الروس أنفسهم، ونشرت على تويتر، ناقلات جند ومروحيات هجومية روسية تحاول محاصرة المركبتين الأميركيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة بأقصى شمال شرق سوريا.

So the Fighter Bomber Instagram channel that posted this video claims the Russian Mi-8AMTSh helicopter in this video was hovering over American forces, presumably to try to disperse them or force them to move. 318/https://t.co/0iBHe4GlnT pic.twitter.com/LDebd2HlLP— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020