إدانة مدفع مانشستر ماجواير بتهمة الإعتداء الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف والإهانة

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أدين مدافع فريق مانشستر يونايتد هاري ماجواير بتهمة الإعتداء الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف والإهانة، بعد اعتقاله في جزيرة ميكونوس اليونانية.
وصدرت الإدانة غيابيا بحسب سكاي نيوز التي أشارت إلى أن محامي هاري زعم أن اللاعب كان يحاول الدفاع عن شقيقته من محاولة دس مخدر يعرف باسم مخدر الاغتصاب، فيما أشارت تقارير في الصحافة البريطانية أن هاري كان مخمورا بشدة.
وأُعتقل هاري ماجواير يوم 21 أغسطس الجاري، بعد دخوله في شجار مع بعض الإنجليز ورجال الشرطة، خارج أحد الحانات في اليونان وحاول رشوة الشرطة بعد تهجمه عليهم.
ونقلت بي بي سي أن المحكمة وجدت أن هاري ماجواير مذنباً بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات الرشوة المتكررة لرجال الشرطة.