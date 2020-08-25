إدانة مدفع مانشستر ماجواير بتهمة الإعتداء الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف والإهانة

وصدرت الإدانة غيابيا بحسب سكاي نيوز التي أشارت إلى أن محامي هاري زعم أن اللاعب كان يحاول الدفاع عن شقيقته من محاولة دس مخدر يعرف باسم مخدر الاغتصاب، فيما أشارت تقارير في الصحافة البريطانية أن هاري كان مخمورا بشدة.



وأُعتقل هاري ماجواير يوم 21 أغسطس الجاري، بعد دخوله في شجار مع بعض الإنجليز ورجال الشرطة، خارج أحد الحانات في اليونان وحاول رشوة الشرطة بعد تهجمه عليهم.



ونقلت بي بي سي أن المحكمة وجدت أن هاري ماجواير مذنباً بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات الرشوة المتكررة لرجال الشرطة.

كابتن مانشستر يونايتد يبرر عراكه بمحاولته انقاذ شقيقته من "مخدر الاغتصاب" كشفت تقارير صحفية أن هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تورط في مشاجرة في حانة ميكونوس بعد أن قام اثنان بدس مخدر "اغتصاب" لشقيقته ديزي

وأشار المصدر الى أن ماجواير قال للشرطة التي ألقت القبض عليه:" هل تعرف من أنا؟ أنا غني، بإمكاني اعطائك المال، رجاءًا دعني أرحل"، ثم رد عليه أحد رجال الشرطة:" أنت قضيت على نفسك ".