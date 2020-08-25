توقيف مراسل قناة أبوظبي الرياضية بعد فبركة خبر وفاة 5 من عائلة واحد بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لادارة الأزمات والكوارث عن توقيف صاحب القصة المفربكة بوفاة 5 أفراد ، مع مراسل قناة تلفزيونية في أبو ظبي، ونقل عن النيابة العامة أن الواقعة التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية كاذبة ومختلقة من أساسها فلا وجود لهذه العائلة من الأساس والقصة مختلقة من خيال المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة.

وأشارت النيابة العامة:" أمر النائب العام حبس المذكورين احتياطيا على ذمة التحقيق حرصًا على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة، وتسعى النيابة حاليا لاستجلاء ابعاد ما نشر والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة والجهات والأشخاص الذين يقفون ورائها.

وأضافت نقلا عن النيابة العامة أن المتهم الثاني مراسل القناة خالف ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية فلم يرجع للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها إليه.

سيف الظاهري: تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد نشر قصة مفبركة بشأن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بمرض #كوفيد19 #وام pic.twitter.com/mN2KbIlEt5— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 25, 2020

النيابة العامة: نهيب بكل مسؤول في المجال الإعلامي التحلي بالمسؤولية عند تناول موضوع جائحة كورونا والعمل الإعلامي بوجه عام ورواد التواصل الاجتماعي بشكل خاص وذلك حفاظا على الجهود التي تبذلها قيادات الدولة وسلطتها المختصة.

النيابة العامة: الواقعة التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية كاذبة ومختلقة من أساسها فلا وجود لهذه العائلة من الأساس والقصة مختلقة من خيال المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة.#نلتزم_لننتصر— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 25, 2020

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت يوم السبت نفي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وأضافت الهيئة أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.