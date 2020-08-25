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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:00 م

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توقيف مراسل قناة أبوظبي الرياضية بعد بث خبر غير صحيح عن وفاة 5 من عائلة واحد بفيروس كورونا

حبس المتهم الأول صاحب القصة المفربكة بوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ "كورونا" ومذيع القناة والنيابة العامة تؤكد أن الواقعة التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية كاذبة ومختلقة من أساسها فلا وجود لهذه العائلة من الأساس والقصة مختلقة من خيال المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة.

توقيف مراسل قناة أبوظبي الرياضية بعد بث خبر غير صحيح عن وفاة 5 من عائلة واحد بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لادارة الأزمات والكوارث عن توقيف صاحب القصة  المفربكة بوفاة 5 أفراد ، مع مراسل قناة تلفزيونية في أبو ظبي، ونقل عن النيابة العامة أن الواقعة التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية كاذبة ومختلقة من أساسها فلا وجود لهذه العائلة من الأساس والقصة مختلقة من خيال المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة.

وأشارت النيابة العامة:" أمر النائب العام حبس المذكورين احتياطيا على ذمة التحقيق حرصًا على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة، وتسعى النيابة حاليا لاستجلاء ابعاد ما نشر والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة والجهات والأشخاص الذين يقفون ورائها.

وأضافت نقلا عن النيابة العامة أن المتهم الثاني مراسل القناة خالف ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية فلم يرجع للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها إليه. 

النيابة العامة: نهيب بكل مسؤول في المجال الإعلامي التحلي بالمسؤولية عند تناول موضوع جائحة كورونا والعمل الإعلامي بوجه عام ورواد التواصل الاجتماعي بشكل خاص وذلك حفاظا على الجهود التي تبذلها قيادات الدولة وسلطتها المختصة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت يوم السبت نفي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وأضافت الهيئة أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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