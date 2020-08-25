كابتن مانشستر يونايتد يبرر عراكه بمحاولته انقاذ شقيقته من "مخدر الاغتصاب"

وقال محامي ماغواير للمحكمة إن اللاعب جاء للدفاع عن أخته ديزي بعد أن قام اثنان من الألبانيين بحقنها بمخدر اغتصاب، وبعد أن هرعت الشرطة إلى مكان الحادث هرب الألبان سبما شهدت جلسة المحكمة اليوم. وسبق أن أشارت تقارير بأن شخصا استفز ماغواير بسبب خسارة فريقه 2-1 أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي في 16 أغسطس/آب.

ويواجه مدافع إنجلترا ماجواير ، 27 عامًا ، تهمًا بالاعتداء والإساءة اللفظية والاعتداء على ضباط الشرطة ومحاولة الرشوة بعد القتال المزعوم في جزيرة ميكونوس اليونانية بحسب موقع أخبار الدوري الانكليزي.

وكان مكتب المدعي العام في جزيرة سيروس اليونانية، قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن "ثلاثة أجانب" اعتقلوا بعد مشادة مع أفراد من الشرطة في ميكونوس وقعت يوم الخميس.

وكشف الضابط ميكولوس كوليوس أثناء تقديمه أدلة أنه عند وصولهم ، بدأ ماغواير في دفع الشرطة والإساءة اللفظية ، وقال إن ماجواير حاول بعد ذلك رشوة الضباط بعد التهجم عليهم.وصرخ بوجه الشرطة قائلا :" هل تعرفون من أنا، أنا كابتن مانشستر يونايتد ، أنا ثري للغاية ويمكنني أن أمنحك الكثير من الأموال، يمكنني أن أدفع لك ، من فضلك دعنا نذهب.

ويواجه مدافع إنجلترا ماجواير ،27 عاما ، اتهامات بالاعتداء والإساءة اللفظية والاعتداء على ضباط الشرطة ومحاولة الرشوة بعد عرك في جزيرة ميكونوس السياحية الأسبوع الماضي.



كما أن شقيق ماجواير جو ، الذي يلعب مع فريق إلكستون تاون خارج الدوري ، متهم أيضًا بالاعتداء ومهاجمة الشرطة ومحاولة الرشوة ، ويواجه رجل ثالث اسمه كريستوفر شارمان البالغ من العمر 29 عامًا ، تهمتي الاعتداء ويتهم أيضًا بالإساءة اللفظية.

وينفي الثلاثة التهم الموجهة إليهم بعد أن عادوا إلى بريطانيا يوم الأحد ومن المتوقع أن يكون تمثيل ماجواير من خلال محامين في المحكمة في غيابه حيث يواجه محادثات صعبة مع مدرب إنجلترا غاريث ساوثجيت .