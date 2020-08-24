السعودية: إعفاء غسان الشبل رئيس مجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ‏أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.