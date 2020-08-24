انقطاع الكهرباء عن سوريا بتفجير إرهابي أدى إلى انفجار كبير في ريف دمشق

وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. وقال وزير النفط السوري إن الانفجار هو عمل إرهابي.

ونشرت وكالة الانباء السورية سانا لقطات من عمليات إطفاء النيران المشتعلة بخط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بريف دمشق.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري: الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية، وأكد وزير الكهرباء السوري إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي، وقال إنه سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز.

ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري: بعد تقييم الوضع تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير ناجم عن اعتداء إرهابي.