اتهام أديداس و مغني الراب كانييه ويست بالاساءة للاسلام باختيار اسم حذاء جديد

وأطلق كانييه اسم عزرائيل واسم اسرافيل على زوجي الاحذية الرياضية التي أطلقها مؤخرا، فيما توجه شركة اديداس انتقادات لاستخدامها اسمي الملائكة، عزرائيل واسرافيل. ويتهم ويست بالاستهزاء بالإسلام ووصف نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تصرف أديداس وويست بـ "الإهانة" وطالبوا باعتذار.

(وإسرافيل هو أحد الملائكة الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة لإعلان قيام الساعة) ولم يعرف إن كانت الاساءة متعمدة بغرض إثارة الجدل والحديث على نطاق واسع عن الحذاء في أسلوب ترويج بإثارة الجدل قبل طرح الحذائين الشهر القادم.

Horrible name choice for a shoe. Israfil is one of the four archangels in Islam. The one Muslims believe will blow into the trumpet to signal Qiyamah (the Day of Judgment), in Jerusalem. . @adidas - you should have done your homework. Not too late to fix this. #ComeOnMan https://t.co/e0aRhyhWo5 — Abed A. Ayoub (@aayoub) August 18, 2020

وكانت زوجة ويست، كيم كارداشيان قد أثارت بدورها غضب اليابانيين بإطلاقها علامة تجارية لملابس داخلية جديدة تحمل اسم "كيمونو"، والذي يشير إلى الزي التقليدي الياباني الشهير، الكيمونو مما أجبرها على الإعلان عن تغيير اسم بدلاتها `` الكيمونو '' بعد ستة أيام فقط من إطلاقها.

I'm not really sure what to make of this? @adidas has released the name of their new trainers Yeezy Boost 'Israfil'. The name of the angel in Islam who will blow the trumpet to mark the end of the world and the beginning of the day of Judgement. pic.twitter.com/Rv5kU1WVvE— muslim daily ❁ (@BirdsOfJannah) August 18, 2020