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الأحد 23 أغسطس 2020 05:30 م

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اتهام أديداس و مغني الراب كانييه ويست بالاساءة للاسلام باختيار اسم حذاء جديد

يتهم مغني الراب كانييه ويست بالاساءة للاسلام باختيار اسم أحد الملائكة لحذاء جديد من تصميمه وتحمل مجموعة أديداس يزي ” Adidas Yeezy ”

اتهام أديداس و مغني الراب كانييه ويست بالاساءة للاسلام باختيار اسم حذاء جديد

وأطلق كانييه اسم عزرائيل واسم اسرافيل على زوجي الاحذية الرياضية التي أطلقها مؤخرا، فيما توجه شركة اديداس انتقادات لاستخدامها اسمي الملائكة، عزرائيل واسرافيل. ويتهم ويست بالاستهزاء بالإسلام  ووصف نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تصرف أديداس وويست  بـ "الإهانة" وطالبوا باعتذار.

(وإسرافيل هو أحد الملائكة الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة لإعلان قيام الساعة) ولم يعرف إن كانت الاساءة متعمدة بغرض إثارة الجدل والحديث على نطاق واسع عن الحذاء في أسلوب ترويج بإثارة الجدل قبل طرح الحذائين الشهر القادم.


 
وكانت زوجة ويست، كيم كارداشيان قد أثارت بدورها غضب اليابانيين بإطلاقها علامة تجارية لملابس داخلية جديدة تحمل اسم "كيمونو"، والذي يشير إلى الزي التقليدي الياباني الشهير، الكيمونو  مما أجبرها على الإعلان عن تغيير اسم بدلاتها `` الكيمونو '' بعد ستة أيام فقط من إطلاقها.

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