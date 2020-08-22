لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
السبت 22 أغسطس 2020 09:30 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تحدد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس

دبي (رويترز) - نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها يوم السبت إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس آب.

السعودية تحدد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس
السعودية تحدد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس


وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل بينها 3619 وفاة.

 وحددت الوزارة ضرورة الامتثال بالشروط التالية:

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن (7:30 - 8:30 - 9:30).

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل (القطاع العام) المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «يوم الأحد 11 من محرم 1442 عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية»، مضيفاً: «لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها».

اقرأ التالي

وزارة الخارجية تنفي توقيع الإمارات اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

دبي تسمح بعودة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات

القبض على ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد في اليونان بعد تهجمه على الشرطة