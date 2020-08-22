السعودية تحدد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس





وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل بينها 3619 وفاة.

وحددت الوزارة ضرورة الامتثال بالشروط التالية:

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن (7:30 - 8:30 - 9:30).

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل (القطاع العام) المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «يوم الأحد 11 من محرم 1442 عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية»، مضيفاً: «لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها».