نائبة من أصل فلسطيني تقود حملة لوقف ترحيل اللبنانيين من الولايات المتحدة الأمريكية

وتقود النائبة رشيدة طليب في مجلس النواب الأمريكي حملة وجهت رسالة بعث بها 80 عضوًا في الكونغرس إلى الرئيس دونالد ترامب يطلبون فيها السماح للمواطنين اللبنانيين الذين يعيشون مؤقتًا في الولايات المتحدة بالبقاء بسبب الانفجار الأخير في بيروت.

تطالب الرسالة وزارة الأمن الداخلي بتخصيص اللبنانيين بوضع خاص للحصول على وضع الحماية المؤقتة (TPS) أو المغادرة القسرية المؤجلة (DED) ، والتي تسمح للزوار اللبنانيين للمهاجرين في الولايات المتحدة على أساس مؤقت بالحق في الإقامة لأنهم سيتعرضون لخطر بسبب الظروف الحالية في بلدهم.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة مثل هذه الاستثناءات بعد الكوارث الطبيعية والظروف الخطرة الأخرى في دول مثل هايتي والسلفادور واليمن وغيرها.

وقال طالب في بيان الخميس ان هذه الخطوة "ستوفر ملاذا آمنا للبنانيين في الولايات المتحدة في اعقاب كارثة بيروت".

وجاء في الرسالة في 19 أغسطس: "ندعوكم للترحيب في بلادنا بالأفراد والعائلات الذين نزحوا بشكل دائم بسبب هذه الكارثة من خلال جميع الوسائل المتاحة لكم ، بما في ذلك الإفراج المشروط لأسباب إنسانية. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المأوى لأولئك الذين يلتمسون اللجوء من الكارثة. إن إبعاد العائلات التي هي في أمس الحاجة إلى ملجأ يتعارض مع كل ما ندافع عنه نحن الأمريكيين ".

نقلاً عن تقارير إعلامية ، قالت الرسالة إن انفجار بيروت "أسفر عن مقتل 154 شخصًا على الأقل ، وإصابة ما يقرب من 5000 شخص ، وتشريد ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. ... علاوة على فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية ، فإن الشعب اللبناني تواجه الآن نقصًا محتملاً في الغذاء على نطاق واسع فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الناجم عن الدمار الشامل للعاصمة ".

يبلغ عدد سكان ميشيغان حوالي 57000 نسمة أغلبهم من أصول في لبنان ، وفقًا لبيانات تعداد 2018. أقام العديد من اللبنانيين الأمريكيين وقفات احتجاجية في الأسابيع الأخيرة وجمعوا الأموال لمساعدة لبنان على التعافي.