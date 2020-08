دبي تبت بحالات لمقيمين انتهت إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم

ويتحدث مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري مؤكدا أن قسم الحالات الإنسانية سوف يسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت اقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، وسيتم لاحقا استدعاء شركاتهم لهم مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد .

وعن عودة المقيمين الخليجيين الذين يحاولون العودة إلى الدولة، كان الرد بأنه يتحتم عليهم دخول الإمارات إن كانت هناك رحلات سفر مجدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات، واتباع الإجراءات الاحترازية، ولا مانع لعودتهم، طالما خرجوا من دولة مطاراتها تعمل وشركات الطيران تعمل فيها.

يذكر أن قسم الحالات الإنسانية في الخوانيج ينظر إلى كل حالة حسب وضعها وسوف يتم تسهيل إجراءات سفر وعودة دون النظر في الغرامات في حال كان اضطراره للبقاء بسبب جائحة كوفيد 19.

هل يسمح لحامل الإقامة المنتهية والتي تم تمديدها تلقائياً حتى نهاية العام، بمغادرة الدولة والعودة بنفس الإقامة؟



