دبي تسمح بعودة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات

أشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في تعميم جديد إلى أصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات وقطاع التجزئة في إمارة دبي انه بناء على توجيهات مركز التحكم والسيطرة فقد تم تحديث الإرشادات الخاصة بالأنشطة االقتصادية والسماح بها وفقا للتالي:



1 .فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية بدءا من

تاريخ 15 سبتمبر 2020.

2 .فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية بدءا من

تاريخ 1 أكتوبر 2020 .

3 .فعاليات الترفيه والفعاليات الأخرى، بدءا من تاريخ15

سبتمبر 2020.

4 .فعاليات الأفراح والمناسبات الإجتماعية الخاصة غير مسموح بها حاليا حتى اشعار آخر بحسب صحيفة البيان.

وأكدت الدائرة على ضروره الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في ما يخص التعقيم والتباعد لبس الكمامات وغيرها من القواعد.

وأوضحت الدائرة في التعميم خطوات مفصلة يشترط الالتزام بها في تنظيم هذه الفعاليات.