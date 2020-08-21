القبض على ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد في اليونان بعد تهجمه على الشرطة

وذكرت مصادر بريطانية أن ماجواير قام بلكم شرطي يوناني حاول فض الشجار وقامت عناصر شرطة يونانية بلباس مدني باقتياد كابتن مانشستر يونايتد للتحقيق ويعتقد أنه سيمضي ليلة أخرى في الحجز بسبب لكمه للشرطي.

وقال النادي في بيان إنه على علم بحادث يتعلق بهاري ماجواير في ميكونوس الليلة الماضية وأن النادي يتواصل مع هاري، وهو "يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية، في هذا الوقت لن ندلي بأي تعليق آخر."

وكانت الشرطة اليونانية قد ألقت القبض علي كابتن فريق مانشستر يوناتيد هاري ماجواير الذي أمضى ليلته في السجن بعد تهجمه على الشرطة في شجار مع سائحين إنجليز بعد جدال حاد حول هزيمة الفريق أمام إشبيلية والخروج من الدوري الأوروبي وسيمثل أمام محكمة في جزيرة سيروس Syros .

وكان ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة صباح اليوم الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات.

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.