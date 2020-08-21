لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الجمعة 21 أغسطس 2020 12:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعفي مسؤولين للاشتباه في ضلوعهم في فساد في مشروعات سياحية

نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه في ضلوعهم في فساد.

السعودية تعفي مسؤولين للاشتباه في ضلوعهم في فساد في مشروعات سياحية

وأشارت الوكالة إلى إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي : أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات تركز على ما إذا كان المسؤولون قد سهلوا التعديات على أراض خاصة بتلك المشروعات.

ومن بين من تم إعفاؤهم محافظا مدينتي أملج والوجه الساحليتين في شمال المملكة ومدير عام حرس الحدود ومسؤولون بوزارة الداخلية وهيئات حكومية أخرى. وقالت الوكالة إن وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، تمنح مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المسؤولين بشأن مسؤوليتهم عن التعديات على أكثر من 5000 قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية وكذلك مشروع السودة في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة.

كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض في حملة على الفساد أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب.

وقال الديوان الملكي العام الماضي إنه بصدد إنهاء تلك الحملة، لكن السلطات قالت لاحقا إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين.

اقرأ التالي

سلطنة عمان تعلن عن تعديلات حكومية ووزراء جدد

مكتب أبو ظبي للاستثمار يحول 535 مليون درهم لشركة القابضة لتعزيز الابتكار

بعد 15 سنة على الجريمة وبكلفة مليار دولار صدور الحكم في اغتيال رفيق الحريري