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الأربعاء 19 أغسطس 2020 06:15 م

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نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا

(أ ف ب) -تسبب رجل بسلسلة حوادث صدما بسيارته مساء الثلاثاء في المانيا على طريق سريع يعبر برلين، في عمل ذي "دافع إسلامي" بحسب النيابة العامة، أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.

نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا
نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا
نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا
نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا
نشر صورة شاب عراقي تسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا

وذكرت صحف إن اسم الشاب العراقي هو سرمد أ، وقال متحدث باسم النيابة العامة المحلية لوكالة فرانس برس إن العمل المتعمد "دافعه النزعة الإسلامية وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن السلطات ستكشف المزيد من التفاصيل خلال النهار.

وأفادت عدة وسائل إعلام أن مرتكب العمل عراقي عمره ثلاثين عاما هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته بعدما صدم عدة سيارات ودراجات نارية على الطريق السريع في العاصمة الألمانية قرابة الساعة 18,30 (16,30 ت غ).

وأوضح شهود لصحيفة بيلد أن الرجل صاح "إياكم أن يقترب أحد، وإلا ستموتون جميعا" مهددا بتفجير عبوة، قبل أن تعتقله قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع بكثافة.

وقطعت الشرطة حركة السير لعدة ساعات على الطريق السريع المكتظ عادة بالسيارات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في عدة نقاط، ريثما يتم التثبت من محتوى الرزم المشبوهة في سيارة الرجل.

وتم فتح إحدى الرزم بحذر عن بعد بواسط دفع المياه المضغوط، لكن لم يتم العثور على عبوة مشبوهة.

والسلطات الألمانية في حال تأهب حيال الخطر الإسلامي منذ اعتداء صدما بالسيارة أوقع 12 قتيلا في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين وتبناه تنظيم داعش.

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