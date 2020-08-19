تفجير مرفأ بيروت، القاضي يصبح متهما ومطالبة بتنحيه عن التحقيق

أثارت شخصيات لبنانية بارزة قضية تولي التحقيق في انفجار وقع عصر الرابع من آب في مرفأ بيروت، من قبل قاض تقع عليه بعض من مسؤولية القضاء في التفجير الأضخم في تاريخ لبنان، والذي أودى بحياة أكثر من ١٥٠ شخصا و٦ آلاف جريح وعشرات المفقودين.

ومثلا يرتبط غسان عويدات النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، بصلة قرابة مع وزير سابق ، وشقيقة القاضي عويدات السيدة رلى هي زوجة وزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر والذي كان على رأس هذه الوزارة في العام 2014. بل أن نجل الوزير السابق وهو المحامي محمد زعيتر هو الذي استدعى الباخرة بصفته الوكيل البحري و ممثل شركة بارودي للمحاماة التي حجزت الباخرة التي أتت محملة بنيترات الأمونيوم الى بيروت.

النائب جميل السيد في اتصال مع "الجديد" اعتبر ان "التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت سيكون تزويراً والقاضي غسان عويدات يجب ان يتنحى عن التحقيق بتفجير المرفأ"

(الدقيقة 30:38 هي لقطات الفيديو الخاصة بتفاصيل التحقيق بتفجير المرفأ)