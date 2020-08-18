سلطنة عمان تعلن عن تعديلات حكومية ووزراء جدد

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية إصدار السلطان هيثم بن طارق 28 مرسوما سلطانيا ساميا قضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين وقضى الثاني بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى الثالث بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

وضمن المراسيم السلطانية التي أعلن عنها، تضمن المرسوم السلطاني السادس والعشرون والقاضي بتشكيل مجلس الوزراء وإنشاء وزارة الاقتصاد وتعيين سعيد بن محمد الصقري وزيراً وتعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيراً للمالية وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي

كما أعلنت السلطنة عن تعيين الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وقضى الخامس والعشرون بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة كما قضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء وقضى المرسوم السلطاني السابع والعشرون بالتعيين في بعض المناصب وقضى المرسوم السلطاني الثامن والعشرون بالتعيين في بعض المناصب— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 18, 2020

وأشارت الوكالة الأنباء العمانية إلى تأسيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ولفتت على حسابها على تويتر إلى أن المرسوم السلطاني العشرون يقضي بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها وقضى المرسوم السلطاني الحادي والعشرون بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.