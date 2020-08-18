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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:00 م

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سلطنة عمان تعلن عن تعديلات حكومية ووزراء جدد

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سلطنة عمان تعلن عن تعديلات حكومية ووزراء جدد

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية إصدار السلطان هيثم بن طارق 28 مرسوما سلطانيا ساميا قضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين وقضى الثاني بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى الثالث بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

وضمن المراسيم السلطانية التي أعلن عنها، تضمن  المرسوم السلطاني السادس والعشرون والقاضي بتشكيل مجلس الوزراء  وإنشاء وزارة الاقتصاد وتعيين سعيد بن محمد الصقري وزيراً وتعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيراً للمالية وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي

كما أعلنت السلطنة عن تعيين الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأشارت الوكالة الأنباء العمانية إلى تأسيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ولفتت على حسابها على تويتر إلى أن المرسوم السلطاني  العشرون يقضي بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها وقضى المرسوم السلطاني الحادي والعشرون بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

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