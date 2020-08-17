معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 9.6%

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 بالمئة قبل عام.

عزا الجهاز الارتفاع إلى ”تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل“.

وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض ثمانية بالمئة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام.