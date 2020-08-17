الشركات وليست تطبيقات كوفيد19 هي المفتاح لتتبع الاتصال بالمصابين بالفيروس

تتصدر التكنولوجيا في طليعة حلول الاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي ظهرت إثر انتشار فيروس (كوفيد-19). وشهدنا تطوير وتطبيق الحلول التقنية التي تُعادل ثلاثة سنوات من التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم في غضون ثلاثة شهور فقط.



أصبحت التقنيات المتطورة اليوم من أهم طرق تتبّع المصابين بالفيروس ومحاربة انتشاره خصوصاً في غياب اللقاح الذي يعتبر الخطوة الأكثر أهمية في القضاء على انتشاره.

ونشهد اليوم استمرار تصاعد الضغوطات لاستئناف العمل دون وجود لقاح، مما جعل تتبع الاتصال بالمصابين أمراً أساسياً لعودتنا إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.



ظهرت خلال انتشار الجائحة الأولى في عصرنا الرقمي العديد من الحلول التقنية التي تم تصميمها لمعالجة تفشي الفيروس، وتم اتباع نهجين أساسيين في تعقّب الاتصال بالمصابين هما: إما اعتماد تطبيق رقمي على مستوى الدولة أو منصات إدارة العملاء المتواجدة عند نقاط الدخول إلى الشركات والمنافذ التجارية. وعلى الرغم من تطوير الحلول التقنية المتقدمة إلا أن تنفيذها لم يكن كما يجب وخاصةً مع تطبيقات تتبع الاتصال بالمصابين التي تم اعتمادها على مستوى الدولة.

ويعود ذلك إلى ظهور المشاكل التقنية في بعض التطبيقات إضافةً إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية واللامبالاة العامة لدى الجمهور. فعندما يقاوم البعض فكرة ارتداء القناع، يُعتبر إقناعهم بتنزيل تطبيق لتتبع حركتهم أمر في غاية الصعوبة.

وهنا يأتي الدور الجوهري للحملات التوعوية والتثقيف بهدف تعزيز الأثر الإيجابي عند طرح هذه الحلول التقنية وتشجيع الجمهور بشكل فعال من خلال توعيتهم بضرورة هذه الخطوات.



على سبيل المثال، فشل تطبيق COVIDSafe التابع للحكومة في بلدي الأم أستراليا فشلاً ذريعاً، ويعود ذلك للمشاكل التقنية في التطبيق التي أعاقت عمله بشكل مناسب، هذا عدا عن التقارير التي أشارت بأن كافة الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس لم يقوموا بتنزيل التطبيق. وذلك حصل على الرغم من أن الحكومة الأسترالية أطلقت حملة إعلانية بقيمة 60 مليون دولار أسترالي لتحقيق أهداف استراتيجية تطبيق COVIDSafe بالكامل.

ووصل سوء الوضع في أستراليا إلى اضطرار الطاقم الطبي للاطلاع على سجلات ورقية مكتوبة بالأقلام تُلزم الدولة بتوافرها في أماكن عامة مثل الفنادق والحانات بموجب القانون. وهذا يعني أن القدرة على احتواء تفشي الفيروس بشكل فعال يمكن أن تتوقف على ما إذا كان بإمكان الطبيب قراءة خط يد شخص ما أم لا. وتم وصف تطبيق COVIDSafe الأسترالي من قبل أحد السياسيين بأنه "مشروع عديم الفائدة بتكلفة 2 مليون دولار".

واجهت دول أخرى أيضاً العديد من المشكلات في تطبيقات تتبع الاتصال بالمصابين بالفيروس، وكانت حكومة المملكة المتحدة أحد الجهات التي تعمل على تصميم تطبيق لتتبع انتشار الفيروس في أوائل شهر مارس، لكن تم التخلي عن فكرة المشروع بعد عدة أشهر من خوض المشكلات المتتالية.



انتقلت المملكة المتحدة من منصتها الخاصة إلى أخرى قائمة على تقنيات طورتها شركتيّ Google وApple. ومازالت البلدان التي تمكنت من إنشاء تطبيقات قائمة على هذا النحو مثل أيرلندا وألمانيا، لديها مخاوف حول عدم قيام عدد كافٍ من السكان بتنزيل التطبيق ليكون فعالاً، كما أنّ هناك شكوك بشأن موثوقية تقنية البلوتوث كمقياس دقيق وفعال لنطاق التتبّع.

تفرض العديد من حكومات البلدان على الشركات جمع معلومات اتصال عملائها بهدف تمكين الجهات الطبية من تتبع انتشار العدوى بشكل فعال.

وظفت الحكومة في نيويورك على سبيل المثال 3 آلاف موظف من أجل تتبع الاتصال بالمصابين بالفيروس بين الموظفين ليكونوا على علم في حال صادف أي من الموظفين أشخاصاً ثبتت إصابتهم بفيروس (كوفيد-19). وأشارت إحصائيات الشهر الأول من البرنامج إلى أنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على تحديد الأشخاص أو جمع معلومات دقيقة، وأن نسبة 35% فقط من الحالات يفصحون عن المعلومات حول الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.

دفعت المخاوف بشأن التزام المطاعم والمقاهي بتتبع عملائها بدقة، رجل الأعمال الأسترالي أدريان كينديريس الرائد في مجال التكنولوجيا، إلى إنشاء ونشر تطبيق GuestCheck، وهو نظام لإدارة تسجيل وصول العملاء والتحقق من صحة معلوماتهم في أكثر من 500 مكان في جميع أنحاء البلاد.

قال كينديريس: "صممنا برنامج GuestCheck لنزوّد الشركات بطريقة فعالة للوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين الحكومية. فيستطيع GuestCheck التحقق من صحة معلومات الاتصال الخاصة بالعميل عند دخوله إلى مكان ما بسهولة عبر إرسال رسالة نصية بسيطة وتخزين البيانات بشكل آمن وإبلاغ تلك الأماكن حول انتهاكات قوانين الخصوصية".

أشارت دراسة استقصائية أجريت على 1500 أسترالي أجرتها Pollfish بتكليف من GuestCheck أن واحد من أصل كل 10 أشخاص يسجل تفاصيل غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد عند زيارته لأماكن مختلفة بسبب المخاوف بشأن الخصوصية.

"شهدنا العديد من التجار غير الموثوقين يعيدون فتح متاجرهم باستخدام أدوات سيئة مثل القلم والورقة لتسجيل تفاصيل العملاء. وقد يسبب ذلك نقل العدوى وخطأ في المعلومات إما عن غير قصد أو بشكل متعمد".

في نهج مماثل لنظام GuestCheck، ركزت الحكومة التايلاندية على الشركات والمنافذ التجارية بدلاً من تطبيقات تتبع الاتصال بالمصابين على المستوى الوطني. فأطلقت وزارة الصحة العامة في تايلاند في شهر مايو منصة تسجيل وصول العملاء "Thai Chana" لتتيح إعادة فتح مراكز التسوق والمنافذ التجارية. وجمعت منصة "Thai Chana" بدءاً من شهر يونيو معلومات أكثر من 24 مليون مستخدم وأكثر من 110 مليون تسجيل وصول.

وقال كينديريس أن تتبع الاتصال بالمصابين سيكون أكثر فعالية إذا تعاملت معه الحكومات من المصدر مباشرةً.

"لا يمكنك فرض اعتماد تطبيق تتبع الاتصال بالمصابين على مستوى الدولة. وبغض النظر عن مدى فعالية التطبيق، إذا لم تتمكن من إجبار 100% من السكان على تشغيل التطبيق فلن يكون فعالاً. وما يمكنك القيام به هو حصر المسؤولية بالمنافذ التجارية والعملاء لاتباع الإرشادات الصحيحة ومنح المحققين المسؤولين عن تتبع الاتصال بالمصابين البيانات التي يحتاجونها لأداء دورهم بشكل فعال".

ويثبت الوضع الحالي بأن قدرة شركات التكنولوجيا السريعة على إنشاء حلول مفيدة في إدارة انتشار فيروس (كوفيد-19) تتطلب استجابة منسقة بمشاركة القطاعين العام والخاص ودعم السكان على نطاق واسع من خلال حملات التثقيف والتوعية.

أصبحت الحاجة إلى حل عملي للتتبع المؤتمت للاتصال بالمصابين أكثر إلحاحاً الآن وخصوصاً مع الإبلاغ عن الموجات الثانية من عدوى (كوفيد-19) حول العالم. وتعدّ التقنيات كتلك المستخدمة في منصة إدارة العملاء لتتبع الاتصال بالمصابين هي الخدمات الأساسية الجديدة التي يجب أن ندعمها ونستثمر فيها إن أردنا الاستمرار بأعمالنا بأمان ونجاح خلال فترة انتشار الوباء الحالي والوباء القادم الذي لا مفر منه.