مقتل ما لا يقل عن 7 بعد مهاجمة مسلحين فندقا بالعاصمة الصومالية

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عند منتصف الليل تقريبا نقلا عن أحد قادة قوات الأمن بالفندق إن العملية انتهت وإنه تم إنقاذ 205 أشخاص ”من بينهم وزراء ونواب ومدنيون“.

وأضافت صونا إن ”كل المتشددين الأربعة المسلحين ببنادق إيه كيه-47 قُتلوا بالرصاص. كانوا بداخل السيارة الملغومة التي نزلوا منها.. ودخل المتشددون الأربعة الفندق للاشتباك“.

والفندق يملكه عبد الله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

وقال بيان أذاعه راديو الأندلس التابع لحركة الشباب ”كان هناك مسؤولون من حكومة (الرئيس محمد عبد الله فرماجو) داخل الفندق عندما هاجمناه“.

يأتي الانفجار عقب تمرد في السجن المركزي بمقديشو يوم الاثنين. وقالت صونا إن 15 سجينا على الأقل وأربعة حراس قتلوا عندما أخمدت قوات الأمن الصومالية التمرد.

Una explosión, seguida de varios disparos, se produjo este domingo en el Hotel Elite en Mogadiscio.



Sube a 15 el número de muertos y alrededor de 35 heridos hoy en la capital de Somalia, #Mogadiscio, tras la explosión de un coche bomba y la toma de un hotel por yihadistas. pic.twitter.com/GQMbtK88vY— Oscar Salinas (@OscarSa17220243) August 16, 2020

وقال شاهد يدعى أحمد علي لرويترز ”سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان“.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر لرويترز ”حتى الآن نؤكد وفاة سبعة أشخاص بينهم مهاجمان واثنان من المديرين وثلاثة مدنيين“.

وأضاف أن ”15 أصيبوا وما زالت العملية مستمرة“.

وكان رئيس خدمة آمين للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن قال لرويترز في وقت سابق إن الاسعاف نقلت 28 شخصا مصابا من الموقع قبل بدء تبادل إطلاق النار.

وكتب عبد الله محمد نور مالك الفندق بصفحته على فيسبوك بعد هروبه من المبنى قائلا ”رحمة الله على أولئك الذين ماتوا في هجوم الإرهابيين على المدنيين وخاصة فندق إيليت الذي كنت موجودا به“.

وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة يقيم قرب شاطئ ليدو إن الحكومة نشرت قوات الأمن في المنطقة. وأضاف ”يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ“.

ويشهد الصومال أعمال عنف دامية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

ومنذ عام 2008 تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية المعترف بها دوليا وتأسيس حكمها القائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.