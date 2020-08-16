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الأحد 16 أغسطس 2020 06:00 م

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مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات منذ نهاية تموز/يوليو في السودان

أ ف ب-اعلن الدفاع المدني السوداني الأحد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية تموز/يوليو.

مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات منذ نهاية تموز/يوليو في السودان

وأوضح المصدر في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

و أشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالامطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

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