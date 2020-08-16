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الأحد 16 أغسطس 2020 12:45 م

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التضخم في السعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 بالمئة في يوليو تموز مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.

التضخم في السعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة


كان معدل التضخم في يونيو حزيران 0.5 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير كانون الثاني، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة من خمسة بالمئة بداية من أول يوليو تموز.

عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6 بالمئة ثم المواصلات بنسبة 7.3 بالمئة.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية ”أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل“.

السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت أعلنت في مايو أيار زيادة ضريبة القيمةالمضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

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