صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة





فقد بلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.

ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات مثل بي.بي وبوينج وفيسبوك وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.

جمع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 300 مليار دولار في الشهور الأخيرة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستغلا الضعف بالأسواق في أعقاب بدء تفشي فيروس كورونا.