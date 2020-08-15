لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
السبت 15 أغسطس 2020 06:15 ص

حجم الخط

- Aa +

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة

(رويترز) - أفاد إفصاح بالولايات المتحدة يوم الجمعة بأن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، قلص بشكل كبير حصص مباشرة في بعض الشركات القيادية الكبرى واستثمر حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة


فقد بلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.

ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات مثل بي.بي وبوينج وفيسبوك وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.

جمع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 300 مليار دولار في الشهور الأخيرة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستغلا الضعف بالأسواق في أعقاب بدء تفشي فيروس كورونا.

اقرأ التالي

الإعلان عن علاقات كاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي سينضم إلى المحققين في انفجار مرفأ بيروت

خبير مصرفي سعودي يحذر الشركات الصغيرة من تمويل البنوك