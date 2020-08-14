صندوق الاستثمارات العامة السعودي سدد قرضا تجسيريا بقيمة 10 مليارات دولار

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أنه وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول صندوق الاستثمارات العامة 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت 137 في المائة، وقيمة 208 مليارات دولار (780 مليار ريال) خلال نحو أربعة أعوام ونصف العام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 23 مركزا.

ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) في 2020.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.

ويعد معهد صناديق الثروة السيادية منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.