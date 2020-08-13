خديعة أرست سفينة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

عرض الصحافي فراس حاطوم على تلفزيون الجديد اللبناني شهادات مختصين حول أسباب قدوم السفينة روسوس التي حملت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت موضحا أن قانون الأسلحة في لبنان يمنع أصلا رسو هذه السفينة فيما يعتقد أن خديعة قام بها رجل أعمال لبناني لاستدراج السفينة والاستيلاء على حملتها بسبب نزاع مالي مع صاحبها الروسي.

وأشار التقرير إلى أن طاقم السفينة كان يعاني من عدم تلقيه رواتبه بسبب ضائقة مالية كان صاحب السفينة يعاني منها حين رست في اسطنبول قادمة من ميناء باتومي في جورجيا، وترك قبطان السفينة بوريس بروكوشيف عمله بسبب ذلك ونظرا لصعوبة عبور قناة السويس دون دفع أجور العبور مع تلك الضائقة المالية، ووقتها تلقى صاحب السفينة طلب شحن معدات من مرفأ بيروت لقاء مبلغ مالي مغري، فاستعان بقبطان آخر كان صديق له.

ولدى قدوم السفينة ورسوها في مرفأ بيروت، وهي جريمة تنتهك قوانين شحن الأسلحة بموجب القانون اللبناني، كانت تسعى لنقل معدات لشركة أردنية في ميناء العقبة لصالح وزارة النقل والأشغال العامة اللبنانية وهي صاحب العرض المغري الذي تلقاه صاحب السفينة في قبرص، لكن الذي جرى هو أن السفينة لم تنقل الحمولة بذريعة صلاحيتها لحمولة وزن زائد، وصودرت الشحنة منها من خلال محامي متدرب في شركة محاماة معروفة في القضيةوكان ذلك المحامي ابن وزير يعمل في الجهة التي قدمت العرض لصاحب السفينة لنقل الحمولة إلى الأردن، ووقتها أدرك صاحب السفينة أن هناك خديعة باستدراج السفينة إلى بيروت من قبل رجل أعمال يسعى لكسب جولة في نزاع مالي معه.

وجرى تمييع تفاصيل حمولة السفينة في المراسلات القضائية على انها مجرد مواد ضارة بالبيئة دون ذكر لدرجة خطورتها وتصنيفها ضمن الأسلحة والمتفجرات نظرا لأن نقاء نترات الأمونيوم فيها يصنف ضمن المواد المتفجرة وليس من فئة الأسمدة.

الإعلامي محمد البابا يكشف معلومات وتفاصيل جديدة حول رحلة سفينة روسوس التي نقلت نترات الأمونيوم الى بيروت pic.twitter.com/AdIAwFvasm— Al Jadeed Programs (@AlJadeed_TV) August 13, 2020

وكان مكتب المحاماة المعني بالقضية قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي ألمح فيه أنه كان وكيلا عن دائنين آخرين، إلى جانب- الربان والبحارة- يتوجب لهم ديونا بذمة اصحاب ومستأجري السفينة واتخذ اجراءات قضائية ضدهم لمصلحة هؤلاء الدائنين (ويرجح أن وراءهم رجل الاعمال الذي استدرج السفينة). _راجع تقرير سابق عن القضية هنا (هل هناك تكتم على صاحب شحنة النيترات التي فجرت ميناء بيروت ؟)