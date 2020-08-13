مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي سينضم إلى المحققين في انفجار مرفأ بيروت

وصل اليوم ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للشؤون السياسية، اليوم الخميس، إلى بيروت في زيارة تستمر حتى السبت، ومن المرتقب أن يلتقي عدة مسؤولين لبنانيين، وأكد هيل أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. أي) "سينضم إلى لبنان والمحققين الدوليين فيما يتعلق بانفجار بيروت" بحسب ا ف ب.

وقال هيل إن ذلك جاء بطلب من السلطات اللبنانية.و أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن زيارة هيل تهدف "للتأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية"، حسب ما أكدته الإدارة الأميركية.

لانفجار المدمر الذي قتل 172 شخصا الأسبوع الماضي. وقالت السفارة الأمريكية إن هيل وكيل وزارة الخارجية ”سيؤكد على استعداد أمريكا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء على جدول أعمال إصلاحي“ وفقا لرويترز.