خبير مصرفي سعودي يحذر الشركات الصغيرة من تمويل البنوك

حذر فيصل قلعجي كبير مدراء مصرفية الاعمال في بنك البلاد من طلب المنشآت متناهية الصغر للحصول على تمويل بنكي سيترتب عليه إثقال الشركة بالتزامات صارمة. ودعا هذه الفئة من الشركات للسعي للحصول على تمويل من جهات اخرى مثل

حاضنات الأعمال والصناديق التمويلية الحكومية، فضلا عن أهمية المصادر الذاتية للتمويل والبحث عن شركاء للتمويل في الاستثمار، لأن التمويل البنكي للمنشآت متناهية الصغر يمثل عبئا وليس فائدة بحسب قوله.

جاء ذلك أمس خلال انعقاد اجتماع نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حول برامج ومبادرات البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ونوه قلعجي لكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وسبل أخذ الاحتياطات اللازمة وإدارة السيولة والتدفقات النقدية، مع قيام البنوك بتخصيص لجان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل المناسب لها.

وسلّطت غرفة الشرقية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية خلال لقائها أمس، الضوء على البرامج والمبادرات التي نفذتها البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

السعودية: "كيف تعد دراسة الجدوى" لقاء بغرفة الشرقية الأحد القادم تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوم الأحد القادم، لقاء عن بُعد بعنوان " كيف تعد دراسة الجدوى"، وذلك عبر برنامج zoom عند الساعة 11 صباحاً.

وتناول اللقاء، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية المستدامة التي تعيشها المملكة، وقدرة واستعداد المنشآت التجارية العامة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في التعامل مع الأزمات سواء الصحية وغيرها، والاحتياطات اللازمة للأزمات الاقتصادية، ووضع الحلول بأنواعها لإدارة السيولة والتدفقات النقدية بحسب وكالة الانباء السعودية.



كما تناول اللقاء، الاستفادة من المبادرات الحكومية في دعم الأنشطة، كمبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إضافة إلى أبرز مبادرات دعم "ساما" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل جائحة كورونا، والخدمات البنكية المُقدمة للمنشآت، ومنتجات التمويل، وبرامج دعم المنشآت، والتسهيلات الائتمانية.