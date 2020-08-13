اكتشاف منتجات دجاج برازيلي مجمد ملوثة بفيروس كورونا المستجد

بلومبرغ: وجهت تحذيرات للمستهلكين في مدينة شنزن الصينية عند شراء أغذية مجمدة مستوردة بعد أن ثبتت إصابة عينة من أجنحة الدجاج المجمد من البرازيل بفيروس كورونا ، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المحلية.

يبدو أن العينة الإيجابية مأخوذة من سطح اللحم ، في حين أن الحالات الإيجابية المبلغ عنها سابقًا من مدن صينية أخرى كانت من أسطح التغليف لمنتجات المأكولات البحرية المجمدة المستوردة.

وكان مصدر منتجات الدجاج الملوثة من مصنع أرورا اليمنتوس Aurora Alimentos في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية ، وفقًا لرقم التسجيل الوارد في البيان.

وقال البيان إن اختبارات الفيروسات التي أجريت على الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا على اتصال بالمنتج ، واختبارات المنتجات ذات الصلة ، جاءت جميعها سلبية. وأضافت الحكومة أنه يتعين على المستهلكين توخي الحذر عند شراء الأطعمة المجمدة والمنتجات المائية المستوردة.

مصانع اللحوم أصبحت بؤر عالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد من الصين وحتى ألمانيا والولايات المتحدة والبرازيل، أصبحت مصانع اللحوم بؤرة هائلة لتفشي فيروس كورونا بسبب ظروف العمل داخل المسالخ ومصانع تعبئة اللحوم واكتظاظ سكن عمال هذا القطاع

وقالت حكومة المدينة في حسابها الرسمي على موقع ويبو يوم الثلاثاء إن ثلاث عينات من تغليف المأكولات البحرية المجمدة المستوردة أثبتت أنها إيجابية باختبار كورونا المستجد في مدينة يانتاى شمال مقاطعة شاندونغ الصينية. و أفاد التلفزيون الحكومي يوم الأربعاء أن الجزء الخارجي من عبوة الروبيان المجمدة في الإكوادور أثبتت إصابتها بالفيروس في مطعم في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية.

يأتي ذلك فيما نقلت رويترز عن وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1175 وفاة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ "كوفيد19" في البرازيل الآن 3 ملايين و164785 في حين بلغ إجمالي الوفيات 104201.