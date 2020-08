200 ألف دولار جمعتها الممثلة ميا خليفة لدعم لبنان وسط هجوم لاذع ضدها

كتب الصحافي اللبناني صهيب أيوب عن مبادرة الممثلة ميا خليفة التي تعد واحدة من أهم المبادرات الفردية إلى الآن لدعم منكوبي لبنان بعيد المجزرة الموصوفة.

ويقول في تقريره إن ميا استطاعت من خلال منصاتها على السوشيل ميديا جمع تبرعات بقيمة تصل إلى 200 ألف دولار أميركي، وهدفها الوصول إلى قيمة مليون دولار أميركي في الأسابيع المقبلة، ستحول على ما تؤكد عبر منشوراتها إلى الصليب الأحمر اللبناني، والذي وفق خليفة، يتابع الحساب المشغل للدفع عبر تطبيق “ebay”، ويدقق في حساباته. (ونجحت ميا ببييع نظاراتها بـ100 ألف دولار بمزاد خيري لدعم لبنان)

ومنذ قيام خليفة بهذه المبادرة التي تساهم، في دعم فئات طاولتها الأضرار، وكم التعليقات الذكورية والسامة تتفاقم، إن من خلال حساباتها أو عبر حسابات آخرين ومن دول عربية متعددة.

تظهر هذه التعليقات قدرة شرائح تقليدية واسعة في المجتمع العربي واللبناني على حد سواء، في تقزيم مبادرات نساء والتعاطي معهن من مفاهيم ماضوية، موغلة في الذكورة والعنف والتنمر.

وهي أيضاً تظهر بجانب منها، التأثير الكبير الذي يمكن أن يؤديه الجنس في تعاطي هذه المجتمعات مع أي قضية. وربما لو قامت بهذه الخطوة (اي التبرع) مطربة أو فنانة تشكيلية أو إعلامية من اللواتي يتماهين مع الأنظمة والسلطات المستبدة، لما تم تعريضها لما تتعرض له خليفة، بهذا الشكل العارم من المواجهة والنقد والتحطيم.

Someone’s gonna pay six figures for @miakhalifa’s glasses — and it's all for charity.

You've gotta love the internet #Lebanon #BeirutExplosion https://t.co/fTeqmLSr3C— Josh K. Elliott (@joshkelliott) August 11, 2020